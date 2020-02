Forse il sole quest’anno non splendeva, ma il tempo ha tenuto quanto basta per far sì che anche la 31.esima edizione del corteo mascherato del carnevale benefico di Novazzano, Ul Zanzara, abbia attirato un fiume di persone, corse ad assistervi. Il corteo è andato in scena oggi per le strade del nucleo del paese. Poco prima i partecipanti hanno potuto prender parte alla distribuzione, come da tradizione, di risotto e cotechino, mentre al termine del corteo (che era iniziato alle 14), c’è stata la spettacolare esibizione delle guggen al capannone. Sono stati ben ventisette i gruppi che si sono esibiti (fra cui i bambini delle Scuole dell’infanzia e delle elementari locali) e che hanno messo in scena i temi più svariati, dai «sempre verdi» a quelli legati ai fatti di attualità: non sono mancati riferimenti a Lugano Marittima, a Greta Thunberg, ai bicchieri del Rabadan e ai furti ai bancomat. La festa proseguirà fino a sera.