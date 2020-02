«Itinerari». È un titolo eloquente quello che fra Roberto ha scelto per la sua mostra, allestita nel Palazzo comunale di Riva San Vitale e che è possibile visitare sino al 23 febbraio (dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, sabato e domenica dalle 15 alle 17).

Nato a Bellinzona nel 1933, fra Roberto è un volto noto anche al di fuori della Svizzera italiana, e non solo per il suo percorso religioso. Le sue opere, infatti (dipinti, vetrate – una si trova nella chiesa di Presenza Sud, a Mendrisio –, disegni, mosaici, pitture murali), non sono nuove al pubblico, che ne apprezza estetica e messaggio.