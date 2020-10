A villa Patria si avvicina l’ora della ristrutturazione

È un passo avanti molto importante per il futuro di villa Patria a Brusino. Un progetto - quella della sua valorizzazione - di cui si parla da anni ma che proprio in questo 2020 ha subito un’accelerazione importante. Negli scorsi giorni sono stati pubblicati sul Foglio ufficiale i concorsi - promossi dal Municipio - per assegnare i lavori che consentiranno di dare il via alla ristrutturazione della villa con la creazione di uno snack bar, le camere bed&breakfast e i servizi esterni. Si tratta dei primi concorsi da quando il progetto è stato appunto «riattivato» a inizio anno grazie al contributo ricevuto dalla fondazione Mondonico. I concorsi si riferiscono alle opere da impresario costruttore, a quelle da elettricista e a quelle da installatore impianti di riscaldamento, condizionamento,...