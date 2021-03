Quanto è stato difficile organizzare la cresima nella parrocchia di Coldrerio. Questo perché ogni singolo numero conta, soprattutto in periodo di pandemia. A maggior ragione quando le misure adottate impongono un massimo di persone riunite nello stesso luogo. E per quel che riguarda le manifestazioni religiose il limite fissato è di 50 persone. Senza sconti – lo insegna quanto avvenuto lo scorso anno nella chiesa Collegiata a Bellinzona – nemmeno per le funzioni religiose. Ed è proprio attorno a questa cifra che, tra i fedeli della parrocchia di Coldrerio, è montata un po’ di preoccupazione. Domani, infatti, è prevista la cresima dei ragazzi del paese. Ma quante persone ci saranno in chiesa durante la celebrazione religiosa? Una domanda alla quale, fino a pochi giorni fa, non c’era una risposta...