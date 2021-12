Chi in questi giorni ha gioito in silenzio constatando l’assenza del cantiere sul tratto di autostrada A9 tra Chiasso e Como resterà forse deluso. Lo stop ai lavori attuale non rappresenta la fine del lungo e complicato (e discusso) cantiere che tanto ha messo in difficoltà soprattutto i pendolari che ogni giorno raggiungono il Ticino dal Comasco.

Rimozione momentanea

Sebbene la conclusione delle opere fosse stata annunciata entro la fine del corrente anno, i lavori non sono ultimati e continueranno quindi nelle prossime settimane (o forse mesi). La situazione attuale, con il tratto libero da macchinari e operai, è solo temporanea e dovuta alle festività natalizie, spiega da noi contattato l’ufficio stampa di Autostrade per l’Italia: «Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso – come condiviso con le Istituzioni del territorio – sono state rimosse le cantierizzazioni, installate per consentire i lavori di ammodernamento delle principali infrastrutture, dal 23 dicembre fino al 10 gennaio al fine di agevolare gli spostamenti durante le festività natalizie».

Di notte, non di giorno

Le fasi del cantiere che prevedevano i lavori più invasivi sono comunque concluse. Con esse sono quindi da considerare archiviate le chiusure stradali in orario diurno, che avevano riguardato i mezzi pesanti e che avevano provocato il caos viario anche fuori dal tracciato autostradale (era successo ad inizio agosto, vedi CdT del 3 agosto). Sbarramenti notturni sono però ancora previsti a cadenza regolare: «Dal 10 gennaio verranno programmate chiusure in orario esclusivamente notturno».

Impossibile per ora stimare fino a quando dureranno lavori e sbarramenti, l’avanzamento delle opere e le ripercussioni stradali saranno comunicate di volta in volta da Autostrade per l’Italia (come è stato fatto anche sinora).

Tunnel sotto i ferri

In corso, ricordiamo vi è l’ammodernamento dei tunnel che si trovano lungo quel tratto: le gallerie Monte Quarcino (la prima dopo il valico di Brogeda), Monte Olimpino e San Fermo. In totale le fornici coinvolte sono 10, i cantieri necessari per risanare e ammodernale le gallerie sono quindi sostanzialmente una decina, da coordinare al meglio.

Gli interventi in corso hanno un doppio scopo: in una prima fase di mettere in sicurezza le gallerie dove necessario; in una seconda fase di ammodernare le infrastrutture per allungare la vita dei tunnel, risalenti in quel tratto agli anni 70.

Corsie riaperte e disagi ridotti

Da qualche settimana i disagi si erano comunque notevolmente ridotti. Grazie alla rimozione del bybass installato tra lo svincolo di Como Centro e Como Monte Olimpino tutte le corsie autostradali sono infatti normalmente percorribili, almeno di giorno. Prima la circolazione era gestita con una sola carreggiata per senso di marcia e gli imbottigliamenti, soprattutto nelle fasce orarie di forte traffico, erano molto frequenti.

