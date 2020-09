(Aggiornato alle 17.32) Cinque anni di carcere, sospesi per un trattamento stazionario. La Corte delle assise criminali di Mendrisio, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, ha deciso di condannare il padre accusato di aver compiuto per anni atti sessuali a danno della figlia.

Il dibattimento, visto che l’imputato era sostanzialmente reoconfesso, si è concentrato soprattutto sulla definizione giuridica dei reati. Per l’accusa (il procuratore pubblico Roberto Ruggeri, che aveva proposto una condanna a sette anni e mezzo) l’uomo si era macchiato di violenza carnale. La difesa (rappresentata invece dall’avvocato Stefano Pizzola, che aveva proposto una condanna non superiore a 4 anni) chiedeva invece che venissero considerati atti sessuali con fanciulli.

Il giudice, considerando come l’imputato non abbia mai tentato di avere un rapporto sessuale completo con la figlia, ha deciso per una condanna per coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, atti sessuali con fanciulli e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. A questi reati si aggiunge una condanna anche per pornografia e accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati.