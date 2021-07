A seguito delle violente precipitazioni che stanno causando ingenti danni agli impianti di approvvigionamento idrico, compromettendo la qualità e la quantità dell’acqua, l’Azienda acqua potabile del Comune di Breggia dichiara precauzionalmente la non potabilità dell’acqua erogata a Breggia e nelle frazioni di Campora e Casima del Comune di Castel San Pietro. Lo si legge in un comunicato stampa odierno, in cui si invita l’utenza a rispettare le seguenti precauzioni, da oggi e fino a nuovo avviso:

- l’acqua corrente non deve essere utilizzata per l’igiene orale;

- l’acqua corrente non deve essere utilizzata per la preparazione di cibi freddi, bevande, ghiaccio e per il lavaggio di alimenti o per il risciacquo di utensili da cucina e stoviglie.