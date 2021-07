In queste ore sembra che la situazione sia tornata a una certa normalità in Svizzera. Ma ora si contano i danni dovuti al maltempo e alle esondazioni di fiumi e laghi in diversi cantoni del nostro Paese. Si parla di 450 milioni di franchi a carico delle assicurazioni. Anche la situazione a Sud delle Alpi è stata allarmante, ma oggi il peggio è decisamente passato. Diversi fiumi e riali sono fuoriusciti dagli argini e hanno riversato acqua e fango su strade e abitati. Forse non sarà un record ma negli scorsi giorni è arrivata talmente tanta acqua da fare paura. Eppure in Ticino alcune amministrazioni comunali sono arrivate e raccomandare un uso parsimonioso dell’acqua potabile in quanto i pozzi e le falde mostrano una carenza d’acqua. Ma come è possibile? Che i responsabili abbiano preso un...