L’acqua erogata a Scudellate e Roncapiano è nuovamente potabile. Lo comunica l’Azienda acqua potabile di Breggia. La scorsa settimana il provvedimento di non potabilità era stato revocato in tutte le frazioni ad eccezione appunto di Scudellate e Roncapiano. Dal profilo quantitativo, malgrado gli sforzi profusi, la capacità produttiva delle sorgenti non è ancora recuperata al 100%. Per questo motivo, vista anche l’allerta calore diramata dalle autorità, si invita la popolazione di Breggia a non utilizzare l’acqua per scopi non indispensabili, come l’irrigazione, il lavaggio di auto e piazzali e/o la sostituzione dell’acqua nelle piscine. Nessuna limitazione per l’utilizzo personale e alimentare.