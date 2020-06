La AGE SA, gestore di acquedotti, che distribuisce l’acqua a Chiasso, tramite la sua rete, e nei Comuni vicini (Balerna, Morbio Inferiore, Novazzano e Vacallo), dove vige un mandato di prestazione o un accordo di fornitura, fa sapere in un comunicato odierno che «sulla base dei più recenti adeguamenti alle leggi di riferimento per la gestione degli acquedotti, in particolare all’OPPD (Ordinanza sull’acqua potabile e sull’acqua per piscine e docce accessibili al pubblico), è stata effettuata in collaborazione con il Laboratorio cantonale una campagna volta a misurare la presenza di un particolare gruppo di sostanze, le cosiddette PFAS o sostanze perfluoroalchiliche, nella falda cui fa capo il Pozzo Prà Tiro, gestito da AGE». Secondo la società: «I dati che ne sono scaturiti confermano che i limiti imposti dalle normative sono rispettati e che l’acqua distribuita all’utenza è potabile. Una particolare sostanza facente parte del gruppo, il perfluoro-ottansulfonato (PFOS), ha fatto registrare una concentrazione che, pur rimanendo al di sotto del limite di legge, ha indotto AGE ad adottare precauzionalmente alcune misure per contenerla e mantenerla durevolmente su valori sensibilmente inferiori a quelli riscontrati». La nota spiega che: «Il PFOS veniva diffusamente impiegato nell’industria, per esempio nei processi galvanici di rivestimento dei metalli, e come additivo alle schiume usate nella lotta antincendio. La sua commercializzazione è vietata fin dal 2011 ma il suo utilizzo per alcune applicazioni particolari è stato tollerato fino alla fine del 2018».

«La segnalazione iniziale della presenza di PFOS nella falda cui fa capo il Pozzo Prà Tiro è giunta durante lo scorso mese di maggio a seguito di prime indagini ambientali della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) del Dipartimento del territorio, che - evidenzia AGE SA - sta approfondendo su indicazione delle autorità federali la presenza di queste sostanze nell’ambiente partendo dai luoghi più sensibili. Tra questi figurano i siti che hanno ospitato in passato determinate attività industriali oppure soggetti all’impiego ripetuto di schiume per la lotta antincendio. Sappiamo che alcune aree attorno a quella in cui si trova la falda del Prà Tiro sono state interessate in passato da vari eventi che hanno chiamato in causa i pompieri, con lo spargimento di notevoli quantità di schiumogeni. Gli effetti delle PFAS in generale, e del PFOS in particolare, sull’ambiente e sulla salute degli animali e dell’uomo sono studiati in maniera approfondita solo a partire dagli anni 2008-2010. Non esistono ancora delle indicazioni precise in merito a potenziali pericoli per la salute benché le conoscenze evolvano e indichino che queste sostanze possono essere problematiche. Le misure tecniche messe in atto da AGE, a cui si è fatto accenno, sono molteplici e comportano la modifica del regime di pompaggio dell’acqua dalla falda, l’aggiunta nei filtri esistenti di un quantitativo di carbone attivo specifico per questo tipo di sostanze e, infine, la realizzazione di pozzi scudo a protezione della captazione del Prà Tiro»., conclude la nota.