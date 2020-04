Stava rientrando a casa dopo un pomeriggio passato a tagliare l’erba per dare una mano ai genitori. Non aveva fretta mentre guidava il suo scooter in direzione di Chiasso. L’unica sua lotta con il tempo, probabilmente, era nel desiderio impaziente di tornare a guardare il campionato di hockey: una passione che portava con sé fin da ragazzino. Ma il tempo, per Michele Longhi, si è fermato martedì alle 17.15 in via Vignalunga a Mendrisio. L’inchiesta sta facendo il suo corso e insieme all’autopsia permetterà di stabilire con precisione le cause e la dinamica dei fatti. Gli elementi raccolti finora, tuttavia, fanno pensare che l’uomo sia morto per un malore, accasciandosi sull’asfalto insieme alla sua motocicletta. Nessun impatto violento, nessuna corsa. I sanitari del SAM lo hanno portato d’urgenza al pronto soccorso del Civico, ma i medici non hanno potuto fare nulla. Aveva 46 anni.