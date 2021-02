Mendrisio si appresta a dire addio a un ritrovo storico. Un ritrovo che tuttavia negli anni ha cambiato volto più volte e oggi si presenta diversamente rispetto alle origini.

Malgrado i suoi cambiamenti estetici - e nella gerenza - quello che si appresta a chiudere definitivamente le porte è un esercizio pubblico che, probabilmente grazie alla sua ubicazione strategica, ha mantenuto il forse anacronistico ruolo di ritrovo e di punto di riferimento. La sua terrazza coperta ne è la prova: non appena le temperature lo permettono, accoglie per ore i mendrisiensi, soprattutto anziani, che lì si incontrano anche per giocare a carte.

Caffè, spuntino e benzina

Stiamo parlando del bar che fa parte della stazione di servizio Socar e che accoglie anche un negozietto Piccadilly in via Giorgio Bernasconi....