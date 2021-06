La lettera del Municipio di Vacallo ha mosso le acque. La richiesta di un incontro per discutere di un’eventuale aggregazione del Basso Mendrisiotto è giunta ad altri cinque Comuni: Chiasso, Breggia, Morbio Inferiore, Novazzano e Balerna. L’obiettivo è di sondare il terreno per vedere che aria tira. Ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Non tutti i Municipi si sono ancora pronunciati. Chi lo ha già fatto – Chiasso, Morbio Inferiore e Balerna – aderisce alla chiamata di Vacallo, chi con entusiasmo, chi invece con l’obiettivo di capire in che direzione si sta andando. Tutto lascia pensare che accetteranno l’invito anche Breggia e Novazzano, con quest’ultimo che appare il meno convinto del progetto, come ci ha confermato il sindaco.

«Siamo molto positivi»

A Chiasso l’invito da parte della...