Balerna, Breggia, Chiasso, Morbio Inferiore, Novazzano e Vacallo, elencati in stretto ordine alfabetico. I rappresentanti di questi sei Comuni si siederanno prossimamente attorno a un tavolo per discutere di un’eventuale aggregazione nel Basso Mendrisiotto. Era stato il Municipio di Vacallo – peraltro forse un po’ a sorpresa – a muoversi in questa direzione. Un mese fa aveva inviato una missiva agli Esecutivi dei cinque Comuni vicini per invitarli a un incontro informativo, una sorta di primo approccio per cercare di capire se ci siano i presupposti per un simile progetto aggregativo.

Lettera imbucata

Nessuno si è «sottratto» all’invito. Solo Novazzano ci ha messo un po’ più degli a dare una risposta a Vacallo. «È partita in queste ore la lettera di accettazione dell’invito, una lettera con la...