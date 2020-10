Una richiesta di contributi per complessivi 800.000 franchi ai quattro Comuni vicini. È una soluzione che forse potrebbe bastare a indorare la pillola e a convincere la maggioranza del Consiglio comunale di Chiasso ad approvare il credito - da 5,5 milioni di franchi - per la ristrutturazione del Palapenz. Negli scorsi giorni il Municipio della cittadina di confine ha formalmente inviato una lettera a Vacallo, Balerna, Novazzano e Morbio Inferiore chiedendo un contributo di 200.000 franchi a Comune. Ce lo ha confermato il capodicastero Davide Lurati. In sostanza dal progetto di ristrutturazione sono stati estrapolati interventi pari a un milione di franchi (per esempio la nuova pavimentazione e le infrastrutture sportive da sostituire) la cui spesa potrebbe venir suddivisa in parti uguali tra...