Eccoli dunque, i candidati all’Esecutivo comunale Tiziano Fontana, Anastasia Gilardi, Luca Bontà e Antonia Bremer (Romano Mastrobattista era assente per ragioni professionali) pronti a lottare per la «tutela del territorio» e la «qualità di vita» (sostenendo in particolare le caratteristiche dei dieci quartieri), forti del proprio bagaglio (Fontana è consigliere comunale eletto come indipendente sulla lista dei Verdi; Gilardi ha militato nel Legislativo di Mendrisio per il PPD; lo stesso ha fatto Mastrobattista, ma per i Verdi; Bremer è tuttora presidente della Commissione di quartiere di Mendrisio come indipendente in rappresentanza dei Verdi) ma contrari a una schiavitù, quella delle etichette, che a loro dire non fa che complicare le cose. Cinque aspiranti municipali (anche se «l’ambizione del Municipio non esiste: sarebbe bello arrivare in Consiglio comunale», ha precisato Fontana) e nove candidati al Legislativo (tra cui gli stessi Bremer, Mastrobattista, Bontà, Gilardi e Fontana). E se il denominatore comune sembra essere – almeno per quanto riguarda Bremer, Fontana e Gilardi – l’affiliazione al comitato referendario «Un’effimera Piazza del Ponte? No, grazie!», è bene specificare che la questione non rappresenta che un punto di partenza, che ha contribuito a identificare «gli intenti comuni». La lista nasce dalla necessità di «un maggiore pragmatismo», di «un’attenzione più coerente alle varie componenti della vivibilità», e spera di intercettare l’interesse e i consensi di «quelli che non partecipano più», senza strizzare l’occhio a destra o a sinistra ma affrontando temi talvolta malauguratamente percepiti come «di secondo rango» (l’aspetto culturale, per esempio), la cui dimenticanza può però tradursi in una «mancanza di identità che si riflette sul territorio». In altri termini, quella presentata è «una lista elettorale trasversale che non è espressione diretta di un partito e che comprende al suo interno persone con idee anche diametralmente opposte», per dirla con Bontà.