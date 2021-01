Un allievo delle scuole elementari di Stabio è risultato positivo alla variante inglese del coronavirus, ne danno notizia il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). L’Ufficio del medico cantonale ha provveduto, tramite la direzione della scuola, a contattare i compagni di classe e i docenti, invitandoli a sottoporsi gratuitamente a un test di depistaggio. L’esito del test PCR effettuato sulla saliva permetterà d’identificare eventuali casi asintomatici e agire così tempestivamente per limitare la diffusione della più contagiosa variante del virus. Tutti i genitori hanno acconsentito al prelievo. Nel frattempo la classe è stata posta in quarantena. Allievi e docenti dell’istituto che non sono stati contattati direttamente, sottolineano DSS e DECS, possono continuare a frequentare normalmente la scuola.