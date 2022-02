Domenica la popolazione di Novazzano si recherà alle urne nell’ambito del referendum contro il credito di 2,2 milioni di franchi concesso dal Consiglio comunale per progettare in zona Casate l’edificazione di tre palazzine con 32 appartamenti per anziani. Il voto è molto atteso.

Per capire le posizioni dei due fronti, abbiamo posto le stesse tre domande a un favorevole (Katia Cereghetti Soldini) e un contrario (Claudio Luppi).

Il progetto che mira alla costruzione di 32 appartamenti per anziani autosufficienti in zona Casate è da sostenere o respingere? Perché?

Katia Cereghetti Soldini: «Il progetto degli alloggi per anziani autosufficienti a Casate è da sostenere perché è indubbiamente sociale, rivolto agli anziani del nostro Comune per permettere loro di vivere in autonomia il più a lungo possibile,...