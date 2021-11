Sale da sei a otto il numero di sedie disposte attorno al tavolo voluto per parlare di un’eventuale aggregazione nel Basso Mendrisiotto. I due Comuni invitati di recente a unirsi alla discussione hanno infatti accolto l’invito di Vacallo, che funge da capofila in questo progetto. Si tratta di Castel San Pietro e Coldrerio che si uniranno quindi a Balerna, Breggia, Chiasso, Novazzano, Morbio Inferiore e Vacallo.

Posizioni da chiarire

Sia chiaro, accettare un invito non significa necessariamente essere a favore di un processo aggregativo. Per ora i Comuni coinvolti si sono detti disposti ad ascoltare ciò che il Comune Vacallo, e chi la pensa come lui, ha da dire sul tema.

Che l’idea di unire le forze e aggregarsi non raccogliesse gli stessi favori nei vari comuni era comunque chiaro già da tempo....