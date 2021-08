Come diversi Comuni del cantone, anche Novazzano si appresta a intitolare una via a una personalità femminile nel solco di un movimento che sta sempre più prendendo piede. La scelta è caduta su una «fille du pays», sulla figura di un’artista «che ha contribuito con la sua opera a dare lustro al nostro Comune», afferma il Municipio novazzanese. Stiamo parlando di Anita Spinelli alla quale verrà dedicata l’attuale via Pignora situata nell’omonima località. La cerimonia di scoprimento della targhetta è in calendario sabato 4 settembre nella casa dell’artista proprio alla Pignora.

Tutto nasce da una mozione

L’iniziativa ha avuto inizio il 14 dicembre quando era stata inoltrata al Municipio una mozione che chiedeva di intitolare strade e piazze novazzanesi a delle donne. Prima firmataria era stata Federica Giudici e la mozione era stata controfirmata da diversi consiglieri comunali. Il Municipio si è quindi subito attivato, condividendo appieno lo spirito dell’atto parlamentare e ha deciso di rendere omaggio a una prima figura femminile, quella appunto dell’artista Anita Spinelli, che grazie alla sua opera ha onorato e fatto conoscere Novazzano.

Una vita sul confine

Anita Spinelli nasce a Balerna nel 1908. Dopo gli studi all’Accademia di Brera e con l’avvento del fascismo in Italia, rientra in Svizzera, si sposa e cresce due figlie. Rapidamente si afferma sulla scena artistica portando un approccio innovatore. Installa il suo studio alla Pignora di Novazzano, su quelle colline a cavallo tra Svizzera e Italia dove vivrà e lavorerà per tutta la vita, fino alla morte nel 2010.

Come accennato, la figura di Spinelli verrà ricordata il 4 settembre. Il programma della cerimonia prevede alle 10.45 l’introduzione musicale da parte della Musica Unione Novazzano, alle 10.50 il saluto del sindaco Sergio Bernasconi, alle 11.15 il saluto della famiglia con lo scoprimento della targa, alle 11.30 l’inaugurazione della nuova mostra «Dalle cariatidi alla voce» alla Quadreria Anita Spinelli. Il momento di festa si concluderà con un aperitivo offerto dal Municipio.

L’esposizione

La mostra è a cura di Cristina Donati, con la collaborazione di Lorenza Donati e Camille Regli. Sarà aperta sabato 4 settembre fino alle 18 e domenica 5 settembre dalle 10 alle 18. L’esposizione si presta bene non solo a rendere il dovuto omaggio ad Anita Spinelli ma a ricordare i cinquant’anni dalla concessione del voto alle donne.

La pittura dell’artista vuol proprio celebrare la donna. «ll suo è un lavoro di osservazione e introspezione, di rivendicazione e ricerca di libertà. Nella prospettiva di un secolo di vita, lo sguardo dell’artista sugli immobilismi e cambiamenti è estremamente differenziato e di tutta attualità. La scelta di tele dal 1933 al 2006, centrata sulla figura femminile, non segue un filo cronologico, lascia invece emergere una riflessione sensibile sul percorso liberatorio» scrivono le curatrici della mostra.

La Quadreria

La Quadreria oggi in via Pignora 3 – fra qualche giorno in via Anita Spinelli 3 – è stata realizzata dall’artista stessa con la figlia, architetta Angela Regli. È situata nella settecentesca casa immersa nel verde dove l’artista si ritirava a lavorare nel silenzio. Lì ha vissuto e lavorato per tutta la vita con frequenti parentesi all’estero. Le sue fughe dalle metropoli artistiche ai deserti africani, dalla Cina ai soggiorni negli Stati Uniti sono importanti incontri con realtà diverse dai quali riporta nuove visioni spaziali, di luce, di ritmi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata