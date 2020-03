Anche il Municipio di Chiasso, riunito oggi in videoconferenza, ha deciso alcune misure a sostegno dei cittadini e dell’economia: a dilazione dei termini di pagamento delle fatture emesse dal Comune; la proroga del termine per il pagamento degli acconti d’imposta; la rinuncia dell’incasso della tassa di occupazione dell’area pubblica per il mese di aprile; la rinuncia dell’incasso dell’affitto per le attività commerciali che occupano immobili del Comune, di quello dei posteggi comunali e in zona blu (sempre per il mese di aprile) e il rimborso delle flexicard inutilizzate. Tutti i dettagli su www.chiasso.ch. Si ricorda che il servizio anziani è attivo allo 058/122.41.00.