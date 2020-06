La spesa in Italia da oggi è di nuovo realtà (per i pochi che non se ne fossero accorti malgrado quanto se ne parli). Ma non sono solo i ticinesi a tornare a poter riempire le borse oltre il confine: anche i nostri vicini italiani possono rientrare a spendere il proprio denaro in Svizzera. E, per quanto si tratti forse di un fenomeno meno frequente rispetto a quello contrario, c’è una realtà che ha da sempre attirato moltissimi italiani in Ticino: il turismo dello shopping al FoxTown.