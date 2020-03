«La scienza è nata guardando il cielo». È facile scivolare nei romanticismi quando si parla di astronomia e di studio della volta celeste. Eppure la frase pronunciata da Paolo Danielli, insegnante di fisica al liceo di Mendrisio, corrisponde alla pura verità. Ed è un’ottima sintesi del messaggio che il Gruppo cantonale dei docenti liceali di fisica del Canton Ticino intende portare avanti nella discussione sul previsto trasferimento dell’Osservatorio astronomico del Monte Generoso sul Gurten, la montagna di Berna. Un messaggio esplicitato in una lettera inviata in questi giorni da Fiorenzo Sainini, presidente del gruppo, alla direzione della Ferrovia Monte Generoso SA (con copia tra gli altri ai vertici del DECS e a quelli del CdA di Migros Ticino).

«Il Gruppo cantonale dei docenti liceali di Fisica, sentito il parere dei colleghi di disciplina delle varie sedi e degli esperti di materia, esprime il proprio disappunto per avere deciso di spostare l’osservatorio dalla vetta del Monte Generoso», si legge nella missiva rivolta al direttore Lorenz Brügger. «Ritiene, inoltre, priva di fondamento l’opinione secondo cui l’interesse per l’osservazione del cielo sia in calo. Al contrario, gli argomenti di astronomia, astrofisica e cosmologia sono tra i più apprezzati a scuola».

Cosmologia in arrivo

Il gruppo fa l’esempio di altri cantoni e in particolare di quello di Ginevra, specificando come, a seguito della modifica del piano settimanale delle lezioni liceali, stia lavorando «già da diverso tempo» al fine di introdurre un corso completo di cosmologia nell’ambito dell’opzione complementare di fisica. «Non è dunque un caso che molti nostri docenti hanno recentemente seguito corsi di aggiornamento in astronomia, astrofisica e cosmologia», puntualizzano gli insegnanti, nella speranza che «la vostra decisione non sia definitiva».

Una rilevanza trasversale

Parole difficilmente equivocabili e condivise da Danielli, già appartenente al gruppo e membro della Società astronomica ticinese. Tutto ruota attorno al previsto incontro –«che spero si terrà nelle prossime due settimane» – che vedrà coinvolti il CdA di Migros Ticino, il direttore della Ferrovia, i Comuni di Mendrisio, Castel San Pietro e Breggia e l’ente del turismo. «Quello a cui teniamo è far capire la valenza culturale e didattica, oltre che turistica, di questo osservatorio», spiega il nostro interlocutore. Osservatorio che non va inteso come roccaforte degli «astrofili che fanno ricerca»: al di là della sua importanza universale – «è il più grande in Ticino ed è stato inaugurato da Margherita Hack nel 1996» –, va sottolineata anche la rilevanza che riveste a livello scolastico: «Alle scuole medio superiori, quindi al liceo, stanno entrando sempre più in linea di conto, in materie facoltative ma anche all’interno delle scienze già insegnate, temi quali l’astronomia e l’astrofisica, che sono campi molto in crescita. E anche l’osservazione fa parte di queste nuove materie». L’osservatorio, prosegue il nostro interlocutore, rappresenta «una grande opportunità», sito nelle vicinanze e servito dalla Ferrovia. «È vero che ci sono altri osservatori in Ticino, ma sarebbe veramente un peccato perdere una struttura così importante».

«Un calo di interesse»

La domanda che andrà posta durante l’incontro, «a livello politico tra virgolette», sarà quella riguardante il motivo di tale decisione. «Sappiamo che da parte della direzione c’è un calo di interesse o addirittura la volontà di occuparsi solo del Fiore di pietra», rileva il nostro interlocutore. Un indizio di questa linea sarebbe la chiusura della Grotta dell’orso. «Questo per noi rientra semplicemente in un’ottica di dire: “Occupiamoci solo del Fiore di Pietra” e “Abbiamo una piccola pietra d’inciampo, quell’osservatorio lì fuori”. Un’impressione che abbiamo avuto molto concretamente». L’incontro non verterà dunque solo sul tentativo di far pressione per salvare l’osservatorio ma anche su questioni strategiche. «Nessuno è stato coinvolto»

La riunione sarà inoltre in grado, si spera, di sciogliere i dubbi in merito alla rimediabilità della decisione. «A quanto pare i contatti con il Canton Berna e con il luogo dove verrà posto l’osservatorio sono già molto stretti», così Danielli. «Non so se abbiano addirittura già cominciato lavori preliminari o firmato contratti. Anche perché l’osservatorio ha un certo valore: all’epoca della sua costruzione era attorno ai 150.000 franchi». Quello che è certo è che non sarà una battaglia facile. «Sarà da capire se con una tale pressione, con una tale sollevazione e con un tale interesse nati su più fronti il CdA di Migros Ticino possa fare qualcosa per rimediare magari a una scelta già presa della direzione». A bruciare, in particolare, è l’amara constatazione che nessuno è stato coinvolto, rileva ancora l’insegnante.

«È chiaro che un altro tema è la difficoltà nell’organizzare serate come una volta, dal momento che non si può pernottare e l’ultima corsa che scende è attorno alle 23». Una proposta concreta? Garantire almeno una corsa supplementare quando sono previsti eventi particolari. E capire in questo senso se l’ente pubblico possa eventualmente mettere in gioco risorse.

E la petizione è un successo

Anche i docenti di fisica guardano con molta attenzione all’esito della petizione lanciata dagli studenti del liceo di Mendrisio, e vi partecipano attivamente. «Potenzialmente potremmo arrivare anche attorno alle 500 firme solo al liceo di Mendrisio», constata Paolo Danielli. Non si tratta della sola raccolta di firme a favore del mantenimento dell’osservatorio sul suolo ticinese: anche i Verdi, Insieme a Sinistra e L’AlternativA si sono di recente schierati in sua difesa, lanciando una petizione online sul sito change.org, che chiede inoltre «un piano di rilancio condiviso con gli enti pubblici coinvolti».

