Fino ad oggi gli interventi hanno riguardato il periodo di crisi. L’urgenza. L’emergenza. Ora però occorre guardare avanti e capire come l’ente pubblico potrà contribuire - e stimolare - la ripresa economica. Nella consapevolezza che anche le casse pubbliche piangeranno. Anche Mendrisio ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di studiare i sistemi migliori per permettere alle attività economiche cittadine di riprendersi dalla crisi. Un compito complicato visto che il coronavirus lascerà il segno. «Avremo di sicuro - ha spiegato Francesca Luisoni, capodicastero Economia - delle perdite, ma in questo momento l’ente pubblico ha il dovere di far ripartire lavori e investimenti». Aiutare a riprendere quota. «Sono politiche keynesiane - sottolinea il sindaco Samuele Cavadini - e anticicliche»,...