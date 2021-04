A Vacallo ci sarà almeno un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) – probabilmente un secondo proverrà da Morbio Inferiore – contro la decisione del Consiglio di Stato di approvare la variante del Piano regolatore di Vacallo e Morbio Inferiore per l’edificazione della casa per anziani. È quanto annuncia Monika Chistolini a nome dei ricorrenti la cui opposizione è stata recentemente bocciata dal Governo.

I ricorrenti ricordano gli aspetti che non convincono: l’inadeguato accesso stradale di via Concabella, la nuova strada pedonale e ciclabile in zona agricola, l’espansione della zona edificabile già sovradimensionata (l’attuale piano regolatore è dimensionato per 10.000 abitanti), l’integrazione delle strutture nel paesaggio, l’eccessivo indebitamento pubblico ed altro ancora.

Altro aspetto che a parere dei ricorrenti sarebbe stato ignorato è il calcolo del fabbisogno di posti letto in casa anziani: «La pandemia di Covid-19 e la nuova politica cantonale in materia di cura dell’anziano, avrebbe infatti ridotto drasticamente il fabbisogno di posti letto rendendo superflua la costruzione di una nuova struttura a Vacallo. L’intento dichiarato è quello di mettere fine a un progetto sproporzionato per un villaggio come Vacallo in un momento in cui sarebbe più saggio puntare sulle collaborazioni regionali e che è già costato ai contribuenti mezzo milione di franchi».