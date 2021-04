La notizia nella regione non poteva che destare preoccupazione. L’annuncio dell’intenzione di chiudere l’ufficio postale di Coldrerio (vedi il CdT del 1. aprile) ha infatti fatto tornare alla memoria quanto successo in un passato non tanto lontano. Vale a dire la chiusura (o meglio la trasformazione), quasi in serie, di diverse storiche sedi del Gigante Giallo, avvenuta a grandi linee tra il 2016 e il 2018: a Chiasso Boffalora, Mendrisio Borgo, Morbio Centro, Vacallo e Balerna.

A sorgere è stata una domanda spontanea: il ridimensionamento annunciato a Coldrerio è l’unico in programma nella regione o sarà accompagnato da altri come in passato? Abbiamo girato il quesito al portavoce per il Ticino della Posta Marco Scossa-Lodovico: «Coldrerio rientra nelle filiali definite “in verifica”, così...