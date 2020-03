Il 2019 sarà ricordato come un anno record per il Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM), che ha effettuato 4.116 interventi, facendo registrare un incremento di quasi il 3% rispetto al 2018. Il suo team di soccorso è stato impegnato per un totale di 6.476 ore e i suoi veicoli di soccorso hanno percorso complessivamente più di 92.000 chilometri. Particolarmente elevato anche il numero di interventi specialistici, che hanno comportato l'invio dell’automedica (1.321 missioni) e del Capo Intervento Regionale con il veicolo comando (213 missioni). Analizzando più nel dettaglio i numeri, si nota come nell'80% dei casi si è trattato di interventi primari, con situazioni di emergenza che hanno richiesto la partenza immediata del veicolo di soccorso; nel restante 20% dei casi si è invece trattato di interventi secondari, già pianificati in precedenza o con partenza procrastinabile. Nell'ambito degli interventi primari si sono registrati dei tempi di risposta ancora più performanti rispetto al 2018: in quasi il 99% degli interventi d'urgenza il tempo di arrivo dell'ambulanza è stato inferiore ai 15 minuti dall’attivazione del Servizio e nel 68% è stato inferiore agli 8 minuti. Considerando il totale delle missioni svolte dal SAM l’anno scorso, si evince che nell'80% dei casi si è trattato di interventi di medicina e nel 20% di interventi per infortunio. Il numero di pazienti donne (49%) è stato lievemente inferiore a quello dei pazienti uomini (51%). Per quanto riguarda le strutture sanitarie di destinazione, al primo posto c’è l’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio (2.561 pazienti), seguita dalla Clinica Psichiatrica Cantonale (371 pazienti) e l’Ospedale Civico di Lugano (346 pazienti). Sono stati inoltre effettuati 20 trasferimenti negli ospedali oltre Gottardo. Infine, lo scorso anno il SAM è stato presente in 52 manifestazioni con picchetti per l’assistenza sanitaria.