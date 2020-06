Il Municipio di Mendrisio e il Comitato della Sagra del Borgo hanno deciso di annullare l'edizione 2020 della Sagra per motivi di sicurezza e per evitare possibili rischi alla salute dei cittadini. Nonostante l'allentamento di alcuni provvedimenti, il Consiglio federale, a partire dal 6 giugno ha autorizzato le manifestazioni con fino a 300 persone , solo a condizione che vi sia un piano di protezione; il 24 giugno deciderà in merito alle manifestazioni con più di 1000 persone, mentre le grandi manifestazioni con più di 1000 persone restano vietate almeno sino al 31 agosto 2020. Inoltre, se non possono essere esclusi contatti stretti, devono essere registrati i dati di contatto per garantire la ricostruzione dei nuovi contagi.

Gli organizzatori e partecipanti devono sempre potersi attenere alle regole di igiene e comportamento. In queste condizioni e con queste restrizioni, Municipio e Comitato non possono quindi confermare la manifestazione della Sagra del Borgo prevista dal 25 al 27 settembre 2020. I rischi per la salute dei partecipanti, come pure degli organizzatori, sono infatti ancora troppo elevati e le misure di sicurezza che verrebbero imposte a una manifestazione come quella della Sagra - che al momento non rientra comunque in quelle autorizzate - sarebbero troppo onerose e di difficile applicazione. Il Municipio di Mendrisio e il Comitato della Sagra del Borgo danno l'appuntamento per il prossimo 2021, con il proposito di organizzare una manifestazione speciale che possa in un qualche modo compensare la «pausa forzata» di questa edizione.