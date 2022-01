Anche il carnevale di Nebiopoli getta la spugna. Il presidente Alessandro Gazzani annuncia, tramite comunicato, la decisione del Comitato direttivo di rinunciare allo svolgimento della manifestazione carnascialesca in forma classica per il 2022. «Avevamo annunciato a più riprese di essere pronti a dire stop nel caso in cui la situazione fosse peggiorata. La nostra strategia era chiara, valutare come sarebbe trascorso il periodo delle festività e fare un bilancio appena dopo l’epifania» si legge nella nota. «La nostra speranza di normalità dipendeva però dall’evoluzione di questa nuova ondata. Siamo comunque fieri di non aver alzato bandiera bianca prima del tempo anche se a seguito dell’evidente situazione epidemiologica siamo costretti a gettare la spugna. In un momento storicamente difficile come questo è difficile pensare allo svolgimento in totale sicurezza di un evento che coinvolge un pubblico così importante ma soprattutto la cui macchina organizzativa coinvolge così tante persone».