L’interrogazione inoltrata nelle scorse ore è frutto di un incontro avvenuto tra alcuni rappresentanti dei due gruppi politici nei giorni scorsi per discutere del nucleo di Novazzano e della sua valorizzazione, alla luce della bocciatura del progetto da parte del TRAM ( a ricorrere con successo contro il rilascio della licenza edilizia era stata la Società ticinese per l’arte e la natura). L’idea al centro dello scritto è quella di creare degli alloggi per anziani nella porzione di nucleo accanto al Municipio. «Riteniamo più che opportuno e doveroso, visto e considerato il degrado e la fatiscenza degli stabili attuali e alla luce del rigetto del progetto, che il Municipio ripensi a questo punto l’insediamento di una struttura per anziani in centro paese».

Ad essere idonea non è solo l’ubicazione centrale, ma anche la tempistica, almeno stando agli interroganti. Il Municipio sta infatti progettando la costruzione di alloggi per anziani autosufficienti nelle immediate vicinanze della Casa Girotondo, si ricorda nel testo. Il bando di concorso per progettare 32 appartamenti con una spesa massima di 14 milioni è di quasi tre anni fa (il progetto vincitore nel frattempo è stato scelto). Allora perché non rinunciare a quel piano e pensare a un nuovo progetto nel nucleo? Questa l’idea di fondo degli interroganti che vanno anche oltre, avanzando delle ipotesi sul come potrebbe concretizzarsi la loro visione. Un’idea è ad esempio quella di prendere ispirazione da quanto fatto a Chiasso, dove il centro Tertianum ha visto la luce con un’iniziativa privata. Proporre a qualcun altro la realizzazione e la gestione della futura struttura farebbe del progetto un disegno a costo zero, si spiega. Questa è però solo un’ipotesi. «Come concretizzare l’idea è da capire e decidere insieme - aggiunge da noi contattata Laura Panzeri Cometta, firmataria dell’interrogazione -. Quello che vorremmo e proponiamo è di prenderci una pausa per capire se, anche alla luce del coronavirus e della situazione delle finanze, l’edificazione degli appartamenti in zona Casate è sopportabile per il Comune». I firmatari non sono contrari agli appartamenti per anziani, la nostra interlocutrice lo sottolinea, ma mettono in discussione il luogo scelto così come la sopportabilità dell’investimento. «Prima si parlava di 14 milioni, ora sarebbero già 19», aggiunge Panzeri Cometta.