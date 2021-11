Non c’è niente di più triste che vedere un anziano ospite di una casa di riposo che è sempre solo, che non riceve visite da familiari, che è stato dimenticato da tutti o quasi. Intanto Natale si avvicina e magari, di là di qualche piccolo presente interno, l’anziano non riceverà nemmeno un vero regalo. Eppure avrà qualche desiderio per un dono magari un po‘ speciale che vorrebbe ricevere!

Ma ci sarà un modo per trovare una soluzione? Un’idea potrebbe essere la concretizzazione del progetto «Nipoti si diventa» di Karatina Neuman di Rancate, Laura Chiesa di Mendrisio e Lalitha Delparente di Novazzano.

L’idea e le sfide

L’ideale sarebbe di trovare un «luogo» dove gli anziani possano mettere in mostra i loro desideri e sperare che qualcuno possa esaudirli. Questo qualcuno potrebbe essere un giovane...