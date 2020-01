Si era recato a Sagno per fare una passeggiata ma è rimasto vittima di un infortunio, forse addentrandosi in un sentiero. È accaduto ad un anziano nella serata di oggi, martedì 28 gennaio. L'allarme è scattato per l’appunto in serata e sono subito iniziate le ricerche da parte della Polizia, con l'ausilio dell'unità cinofila, dopo che, stando alle informazioni raccolte, è stato trovato il veicolo dello sventurato posteggiato nel piazzale Comunale. Attorno alle ore 22.30 l'uomo, ferito, è stato localizzato sulla vecchia strada, ora sentiero, che da Sagno porta a Vacallo, I soccorritori del SAM sono intervenuti per il recupero ed il trasporto dell'uomo al pronto soccorso dell'Ospedale della Beata Vergine. Le sue condizioni non sono note ma la sua vita non dovrebbe essere in pericolo.