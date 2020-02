Appello per la casa dei carristi

Il Gruppo Capannone Carri Carnevale (GCCC) ha terminato la prima fase dei lavori di ristrutturazione del capannone in territorio di Balerna utilizzato da 5 gruppi carnascialeschi del Mendrisiotto: la Castello Bene, i Mistun da Mendriis, gli Esterefatti, l’NCS e il Carnevale Nebiopoli. La prima fase è costata 300.000 franchi. Per considerare completa l’opera servono però altri soldi. La loro raccolta è stata affidata a un crowdfunding. «Lo stabile, ormai fatiscente, è stato quasi rimesso a nuovo - spiega il GCCC in una nota -. Grazie al sostegno di molte persone, ma anche dei Comuni, dei principali carnevali del cantone ed enti locali, sono stati raccolti negli ultimi anni circa 300 mila franchi, serviti a rifare la struttura portante lato sud, il sistema di riscaldamento, l’illuminazione, l’impianto elettrico, le tubature, i bagni e il tetto sul quale sono stati posati pure dei pannelli solari». Per cambiare i cinque portoni e rifare le facciate però servono ancora circa 50.000 franchi. Chi volesse contribuire può farlo tramite il sito www.eroilocali.ch.

Spostandoci di poche centinaia di metri raggiungiamo metaforicamente l’area del carnevale Nebiopoli, alla cui cerimonia d’apertura manca sempre meno: la stessa è in programma giovedì alle 21 al capannone in piazza Col. C. Bernasconi a Chiasso. Mancando sempre meno all’ora x, il comitato organizzatore ricorda - in una nota - alcuni dettagli in materia di sicurezza. Il Nebiopoli partecipa al sistema di diffide congiunto messo in atto dai principali carnevali ticinesi: chi riceve una diffida da uno di questi carnevali non può prendere parte a nessuno degli altri aderenti al progetto.