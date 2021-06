Ogni anno i lavori di diploma degli studenti dell’Accademia di architettura USI sono dedicati a una città. In passato gli aspiranti architetti mendrisiensi si sono occupati di grandi centri come Londra o Madrid. Quando il direttore del diploma Muck Petzet, per il diploma 2020, ha proposto l’area tra Chiasso e Ponte Chiasso «la nostra reazione è stata di sorpresa. Ma abbiamo accettato subito perché Chiasso convive con un grande tema, quello del limite, del confine». Il direttore dell’Accademia Riccardo Blumer ha introdotto così la mostra inaugurata oggi - e che può essere visitata da allo Spazio Officina di Chiasso -; un’esposizione dal titolo «Chiasso Ponte Chiasso: integrazione» dedicata ai lavori di diploma 2020 dell’Accademia di architettura. «Qui c’è esposta una profezia su Chiasso, sul suo potenziale», ha aggiunto Blumer.