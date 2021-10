«Allo stato attuale delle cose non vedo altre soluzioni: il futuro ecocentro deve sorgere lì dov’era previsto. Ad oggi non ci sono alternative nel comune». Sono le parole della sindaca di Morbio Inferiore Claudia Canova da noi interpellata dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha invalidato il voto del Consiglio comunale sullo stanziamento di oltre 2,2 milioni di franchi per l’ecocentro in via Lischée su un terreno della Parrocchia. Il Municipio intende dunque continuare su questa strada, pur con i dovuti accorgimenti, nonostante le criticità emerse sia al momento della presentazione del progetto (la Commissione delle opere pubbliche si era spaccata), sia dopo la sua bocciatura.

Nessun ricorso

Ma andiamo con ordine. Il sì alla richiesta del credito era stato impugnato davanti al Governo...