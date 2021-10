«Aspettiamo soluzioni dal 2002»

È circa 20 anni che il Municipio di Chiasso – e non soltanto lui – aspetta risposte e soluzioni per ottimizzare e fluidificare il traffico dei mezzi pesanti alla dogana di Brogeda. Nemmeno le risposte ricevute pochi giorni fa da Berna mettono però fine a questa attesa.

«Non siamo del tutto soddisfatti». L’Esecutivo della cittadina lo scrive nero su bianco nella risposta a un’interrogazione riguardante la situazione creatasi al confine nelle ultime settimane. Anche a causa di avvenimenti recenti – su tutti il grave incidente di fine settembre che ha coinvolto un camion in coda e la notizia della prospettata creazione di una corsia di 1.800 metri per i Tir in attesa tra Coldrerio e Balerna - quello degli autotreni in coda è diventato un tema particolarmente caldo.

La risposta del Municipio riguarda...