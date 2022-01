La Corte del Tribunale penale federale lo aveva ritenuto colpevole. L’ex municipale PLR di Chiasso Oliver Camponovo negava però ogni responsabilità nella vicenda e aveva ricorso contro la sentenza. Era il 2017 quando l’allora 42.enne era stato condannato a 3 anni di detenzione, di cui 6 mesi da espiare per riciclaggio di denaro aggravato, ripetuta falsità in documenti e ripetuto inganno nei confronti delle autorità.

La decisione sul ricorso è giunta nei giorni scorsi. Il Tribunale federale ha prosciolto Camponovo «da ogni e qualsivoglia ipotesi di reato di riciclaggio, sia nella forma aggravata, che nella forma semplice». Lo rende noto lui stesso in una nota diffusa oggi. «La sentenza del Tribunale federale chiarisce in modo definitivo che Camponovo non doveva e non poteva sospettare in alcun modo di un’eventuale origine criminosa dei mezzi finanziari che al tempo erano stati oggetto dell’imputazione per riciclaggio».