Atterraggio d’emergenza di una mongolfiera sulla strada a Pedrinate. Singolare avvenimento quello accaduto lunedì mattina, attorno alle ore 9.30 a Pedrinate, in prossimità del valico doganale, quando una mongolfiera ha dovuto fare un atterraggio di emergenza. Il pallone aerostatico era decollato alla mattina in Italia e stava effettuando un giro panoramico sulla zona di Como, con una coppia a bordo, quando il pilota ha notato dei problemi nell'erogazione del gas che causavano difficoltà nella manovrabilità del mezzo ed ha deciso per un atterraggio improvvisato. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma il traffico in prossimità del valico doganale è stato chiuso fino al recupero del pallone. Sul posto la Polizia Comunale di Chiasso per le verifiche del caso.