Incidente della circolazione martedì sera, poco dopo le 20.15, su via Carlo Maderno a Mendrisio. Un’automobile e una motocicletta sono entrate in collisione. Stando alle prime informazioni raccolte, una Ford immatricolata in Ticino con alla guida una ventenne cittadina svizzera stava circolando in direzione di Capolago quando, mentre effettuava una manovra di sorpasso, si è scontrata con una moto che sopraggiungeva in senso opposto. A causa dell’urto violento i due occupanti della moto – due sedicenni cittadini svizzeri domiciliati nel Mendrisiotto – sono stati sbalzati a terra, riportando ferite serie ma apparentemente non tali da metterne in pericolo la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM e della Croce Verde di Lugano con tre ambulanze, un’automedica e il veicolo comando. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti, in seguito trasportati al pronto soccorso presso gli ospedali di Lugano e Mendrisio. Anche la conducente della vettura, in stato di shock, è stata ricoverata per controlli. Sul posto gli agenti della Polizia Cantonale e Comunale che hanno provveduto a deviare il traffico per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi da parte degli specialisti del Servizio Incidenti della Polizia Cantonale, che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.