Un incidente stradale è avvenuto questa mattina verso le 10 in via Gaggio a Novazzano. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, un anziano che circolava a bordo di uno scooter è stato urtato da una Ford immatricolata in Ticino che si stava immettendo da una strada laterale. A causa dell'urto lo scooterista è caduto a terra riportando delle contusioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che hanno prestato le prime cure all'uomo, in seguito ricoverato in ospedale. La polizia si è occupata dei rilievi del caso.