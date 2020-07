(Aggiornato alle 17.35) - Una vettura ha preso improvvisamente fuoco attorno alle ore 16.30 di oggi, sull’autostrada A2 in direzione sud, all’altezza di Balerna. Il conducente è riuscito ad arrestare l’auto in corsia di emergenza e gli occupanti ad uscire prima che la stessa fosse completamente avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i pompieri del centro di soccorso del Mendrisiotto che hanno domato il rogo. La Polizia ha chiuso il traffico in direzione sud con conseguente formazione di lunghe colonne. In seguito il traffico è stato deviato su una sola corsia.