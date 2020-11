AutoPostale ha scelto dove traslocare

È stato avvolto nell’incertezza per anni. E in una prima fase anche dalle polemiche, visto che al suo trasloco obbligato da via Catenazzi a Mendrisio era stata associata una possibile nuova edificazione nel comparto Valera. Una possibilità che non era piaciuta a tanti. Ora però il piano per il trasferimento del deposito di AutoPostale non ha più segreti. AutoPostale SA ha scelto dove insedierà la sua attività. Delle varie opzioni valutate ne resta quindi soltanto una. Si tratterà di un trasloco di poche centinaia di metri. Modalità e tempi dell’operazione sono stati confermati dall’ufficio stampa di AutoPostale SA.

Il luogo e quando

Ad ospitare il futuro deposito (e altri locali e servizi) sarà un grande stabile in costruzione in via Borromini a Mendrisio: «Grazie alla collaborazione fra Cafama...