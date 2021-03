Tutti seduti allo stesso tavolo, anche se solo virtualmente. È successo per la prima volta oggi e l’incontro rappresenta un passo importante verso la creazione del consenso necessario per realizzare un progetto che può essere definito coraggioso e che ha svariati vantaggi «ambientali, sociali ed economici». Lo ribadisce il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni, uno dei numerosi partecipanti - erano una quarantina - alla riunione. Ma contemporaneamente uno degli attori più interessati ed entusiasti per quello che potrebbe succedere.

Stiamo parlando del progetto per lo spostamento dell’ultimo tratto dell’autostrada A2 dal centro di Chiasso alla collina del Penz. Progetto che oggi, per la prima volta, i promotori svizzeri hanno presentato agli attori istituzionali italiani che ne sarebbero toccati,...