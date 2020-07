A fare i conti con la violenza dell’uomo é stata per anni anche la moglie. Il clima di paura e gli episodi violenti che sembravano purtroppo all’ordine del giorno nella casa di Novazzano dove viveva la famiglia sono stati ricostruiti questa mattina dai figli. L’interrogatorio al papà - in prigione dal 27 dicembre 2018, quando scoprì che la figlia si era fidanzata e per questo la percosse fino a farla svenire, tentò di strangolarla e di accoltellarla - proseguirà nel pomeriggio. In quell’occasione - «il motivo per cui sono qui oggi, questo per voi é un reato», ha detto il 49.enne - solo l’intervento degli altri famigliari prima, e della polizia - allertata dalla ragazza stessa - impedì il peggio. «É salito su di me per strozzarmi» ha ricordato la ragazza. «Quel giorno mi ha picchiato come al solito, non ricordo i dettagli - ha invece detto il figlio ricostruendo uno dei tentativi di omicidio -. Per 5 anni di notte tenevo la luce accesa e non dormivo perché avevo paura delle sue minacce di morte. Quando ci picchiava andava avanti finché non si scaricava o finché non c’era del sangue. Se però la mamma era a casa lui si fermava quando lei glielo chiedeva».