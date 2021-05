«La decisione impugnata è annullata ed è accertata l’illegittimità dell’autorizzazione rilasciata dalla Sezione della circolazione». Non lascia dubbi la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (Tram) in merito al Rally del Ticino 2018: le autorità cantonali ne avrebbero dovuto impedire lo svolgimento. A distanza di due anni dalla gara il Tram ha dato ragione ai ricorrenti: privati cittadini, associazioni ambientaliste e partiti della sinistra.

La gara ha avuto luogo il 1. settembre sulle strade del Sottoceneri, con partenza a Balerna e arrivo a Chiasso. Le prove speciali si sono svolte in Valcolla, nella zona di Isone e lungo la salita del Penz. La corsa si è quindi svolta giusto al termine del periodo di stop alle manifestazioni motoristiche (1. giugno-31 agosto) stabilito in base al Piano di risanamento dell’aria (PRA 2017). Gli organizzatori del rally avevano però anche informato Bellinzona che il 30 e 31 agosto ci sarebbero state le ricognizioni sul tracciato da parte dei corridori. Il contenzioso era nato a sapere se le ricognizioni – ancora nella fascia di divieto – fossero oppure no parte integrante della corsa. No secondo la Sezione della circolazione che ha concesso l’autorizzazione, sì invece per gli oppositori.