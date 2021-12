Rifiuti

Il gruppo Morbio 2030 (Unità socialista e Verdi) si mette all’opera per raccogliere le firme necessarie per portare al voto i cittadini: non convince il progetto previsto in via Lischée con una spesa di 2,2 milioni di franchi e approvato lunedì dal Consiglio comunale – Servono 420 sottoscrizioni in 60 giorni