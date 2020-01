Bancomat esplosi, stop alle inchieste

Subisce una battuta d’arresto l’inchiesta sulla cosiddetta «banda dei bancomat», responsabile dell’esplosione di diversi distributori di denaro nel corso dell’ultimo anno. La procuratrice pubblica Valentina Tuoni negli scorsi giorni ha infatti siglato un decreto di sospensione per l’impossibilità di reperire ulteriori elementi che aiutino ad identificare i membri della banda. «Il procedimento - spiega il Ministero pubblico, sentito da La Regione - ripartirà quando emergeranno indicazioni utili al fine dell’individuazione dei responsabili dei colpi». Il dossier sugli assalti rimane dunque, per ora, in un cassetto.