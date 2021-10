Un vero progetto ancora non c’è ma in ogni caso questo pomeriggio rappresentanti di sei Comuni del Basso Mendrisiotto si sono incontrati a Vacallo per discutere di un’eventuale aggregazione che coinvolga Balerna, Breggia, Chiasso, Novazzano, Morbio Inferiore e Vacallo (elencati in ordine alfabetico). E a livello concreto i risultati del summit sono stati decisamente più interessanti delle aspettative. Tutti i presenti si sono accordati per portare avanti un discorso un po’ fuori dagli schemi che approfondisca in primo luogo le opportunità di ognuno in un’eventuale aggregazione.

Sfumature

Ma andiamo con ordine. Del tema si parla da tempo. Si parla, appunto, senza però mai che i diretti interessati si siano incontrati per discuterne veramente. Si sa che non tutti la pensano allo stesso modo: ci...