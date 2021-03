Da tempo è in corso un braccio di ferro fra alcuni abitanti di via Vela a Mendrisio e la direzione dell’Autolinea mendrisiene (AMSA). Pomo della discordia il rumore generato dal passaggio dei mezzi pubblici e la velocità di transito. Nell’ultimo capitolo il direttore dell’AMSA Ivano Realini risponde, dati alla mano, fugando i dubbi dei cittadini, dimostrando come i bus rispettino le norme della circolazione e le direttive impartite agli autisti.

Andando con ordine, una missiva all’AMSA firmata da «Marco Bernasconi e similpensanti» invitava l’azienda a ulteriori controlli. «Malgrado la disposizione interna per sensibilizzare gli autisti, qui in via Vela alta non notiamo nessun cambiamento nel modo di guidare degli autisti di AMSA. Le velocità sono troppo alte sia in salita sia in discesa, specialmente...