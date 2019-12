«È ora di fermare questi traffici e smetterla di sottovalutare i rischi di malattie come la rabbia. Un giorno ci scapperà il morto, e poi sarà una fobia collettiva». Non ha usato mezze parole il presidente della Società Protezione Animali di Bellinzona Emanuele Besomi tornando a parlare del sequestro di 11 cuccioli in dogana a Chiasso. Cani non vaccinati, provenienti dall’Europa dell’Est e immessi sul mercato quasi certamente come regali natalizi. Destinati ad acquirenti convinti di fare «l’affare del decennio» comprando un cane per poche centinaia di franchi (o di euro in questo caso visto che erano destinati all’Olanda). Una pratica illegale che rischia di foraggiare ecomafie e criminalità organizzata. Ma non è solo questo. Il rischio è, nel migliore dei casi, quello di importare animali che non sono ciò che i venditori avevano promesso. E poi ci sono i casi più gravi: cani malati, malformati e non vaccinati. Cuccioli che non hanno ricevuto alcun trattamento contro la rabbia, malattia mortale sia per gli animali sia per l’uomo. Un problema di sanità pubblica dunque, che spesso costringe le autorità a ordinare la soppressione dell’animale importato illegalmente per evitare che diventi un pericolo per gli altri. «E smettiamola - continua Besomi - di colpevolizzare il veterinario cantonale quando prende decisioni di questo tipo». E proprio al veterinario cantonale, Luca Bacciarini, abbiamo chiesto parere. «L’importazione di cani dall’Est - spiega - è in aumento e questo è probabilmente dovuto alla maggior facilità, con Internet, di contattare presunti allevatori all’estero». La scelta di usare il termine presunti non è casuale.

Un dollaro per ogni bestiolina

Diffidare sempre. Questa dovrebbe essere la regola. Anche di fronte alle rassicurazioni dei venditori e a documenti (il passaporto per esempio) che sembrano autentici. «I microchip possono essere facilmente acquistati sul web. Ho visto un sito che vendeva 1.000 chip a poco più di 1.000 dollari. Meno di un franco a cucciolo spesi per un’identificazione illegale, poiché l’applicazione del chip costituisce un atto medico ufficiale, riservato quindi ai soli veterinari. Solo i microchip impiantati in modo ufficiale negli Stati europei, inoltre, riportano un codice di riferimento del Paese di provenienza».

Documenti contraffatti

«Sempre online - continua Bacciarini - si possono acquistare anche dei passaporti contraffatti per 8 euro. Alcuni sembrano autentici e sono fatti benissimo. Anzi, a volte per accorgersi che sono falsi occorre un’analisi attenta e, dove possibile, ci appoggiamo alle autorità dello Stato di riferimento». Altri un po’ meno. «Ne ho visti per esempio di ucraini, che però riportavano le stelline dell’Unione europea». E anche la presenza delle etichette dei vaccini non costituisce una garanzia visto che se ne possono acquistare di false. «In passato si sono riscontrati passaporti falsificati riportanti le indicazioni soprattutto di Bulgaria e Slovacchia e, ultimamente, dalla Grecia. Condividendo queste informazioni non solo all’interno della Svizzera, ma pure con gli Stati Europei, possiamo mantenere alta la guardia».

«Non è mai un affare»

«Chi compra questi cani a volte crede di fare un affare. Spende 700, 800 o 1.000 franchi senza sapere che un cucciolo, in Europa dell’Est, ha un valore di 30 o 40 euro». Con cifre così basse è inverosimile che i cuccioli siano curati e vaccinati adeguatamente. La rabbia in primis, con il rischio che vengano presi provvedimenti drastici nel caso non siano rispettati i requisiti sanitari. «Per le altre malattie, ad esempio il cimurro, la parvovirosi o la leptospirosi, la Legge non si esprime esplicitamente, ma si può parlare in caso di mancata prevenzione (vaccinazione) e maltrattamento di animali». L’appello del veterinario cantonale è dunque semplice. «Evitiamo di comprare cani in queste situazioni solo perché costano meno, perché di razze “alla moda” o perché non vogliamo aspettare la prossima cucciolata». Cani che forse costano meno all’acquisto, ma che poi possono andare incontro a gravi malattie - magari pericolose per le persone - a volte con prognosi infausta per il povero cane. E che richiedono cure molto costose. Tornando al rischio rabbia, il veterinario cantonale è altrettanto schietto: «La domanda non è più se, ma quando accadrà se non evitiamo i comportamenti a rischio, con conseguenze difficilmente prevedibili per la salute pubblica».

©CdT.ch - Riproduzione riservata